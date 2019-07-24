شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الرسمية لعرض فيلم "Downton Abbey" حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من محبي وعشاقي السينما عرض فيلم " Downton Abbey " وهو من إخراج مايكل انجلر، وتدور أحداث العمل في القرن الـ20 حول إحدى أكبر العائلات والأكثر ثراء في إنجلترا .

فمن المقرر أن يعرض الفيلم في اليونان والمجر وهولندا يوم 12 سبتمبر المقبل، ويعرض في دور السينما في بلغاريا وإنجلترا والنرويج وبولندا والسويد في 13 سبتمبر المقبل .

ويعرض العمل في أستراليا والبرازيل وألمانيا وإسبانيا والبرتغال 19 سبتمبر، ويعرض في الولايات المتحدة الأمريكية وأيسلندا وإندونيسيا في 20 سبتمبر المقبل.

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Downton Abbey جمع عددًا هائلاً من النجوم العالمين من أبرزهم ماثيو جودي واليزابيث ماكجوفرن وتوبونس ماديلتسون والآن ليش وجوانا فروجات وراكال كاسيدي وميشال دوكري وغيرهم .