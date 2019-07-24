- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الرسمية لعرض فيلم "Downton Abbey" حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من محبي وعشاقي السينما عرض فيلم " Downton Abbey " وهو من إخراج مايكل انجلر، وتدور أحداث العمل في القرن الـ20 حول إحدى أكبر العائلات والأكثر ثراء في إنجلترا .
فمن المقرر أن يعرض الفيلم في اليونان والمجر وهولندا يوم 12 سبتمبر المقبل، ويعرض في دور السينما في بلغاريا وإنجلترا والنرويج وبولندا والسويد في 13 سبتمبر المقبل .
ويعرض العمل في أستراليا والبرازيل وألمانيا وإسبانيا والبرتغال 19 سبتمبر، ويعرض في الولايات المتحدة الأمريكية وأيسلندا وإندونيسيا في 20 سبتمبر المقبل.
Downton Abbey جمع عددًا هائلاً من النجوم العالمين من أبرزهم ماثيو جودي واليزابيث ماكجوفرن وتوبونس ماديلتسون والآن ليش وجوانا فروجات وراكال كاسيدي وميشال دوكري وغيرهم .
البوستر الرسمي و النهائي
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المواعيد الرسمية لعرض فيلم "Downton Abbey" حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.