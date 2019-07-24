ليالي الصيفية| لاميتا فرنجية ساحرة وكارول سماحة مع أصدقئها في البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وسط الحمام، خلال رحلتها الأوروبية.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة على الشاطئ.

سارة الشامي

شاركت الفنانة سارة الشامي، جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاستمتاع بإجازتها في بيروت اللبنانية.

لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة والإعلامية لاميتا فرنجية، على أن تقضي إجازتها الصيفية في لبنان، ونشرت صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

ونشرت الفنانة نسرين طافش، صورا لها من إجازتها الصفية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت نسرين أمام حقائب سفرها في الشارع.

ناردين فرج

ونشرت ناردين فرج، صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، في فورمينتيرا بجزر البليار.

خالد عليش

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نشر الفنان خالد عليش، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو يستمتع بإجازته الصيفية.

رانيا محمود ياسين

وشاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في هاسيندا بالساحل الشمالي.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية ، وعلقت عليها: "يا أهلا بالصيف".

أحمد صلاح السعدني

نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو يستمتع بإجازته الصيفية.

هند رضا

نشرت الفنانة هند رضا، صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة.

كارول سماحة

نشرت كارول سماحة، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها في عرض البحر، بإطلالة مميزة مع مجموعة من أصدقائها.

سمر يسري

نشرت الإعلامية سمير يسري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع الفنانة ريهام حجاج والإعلامية شيريهان أبو الحسن.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، وعلقت عليها: نصف الأشياء التي تخيفك ليست حقيقية".