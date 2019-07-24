رمضان وكريم عبد العزبز "كاجوال" ونيللي وهند صبري في جلسة مشتركة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد –محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

نادين نجيم

شاركت الفنانة نادين نجيم جمهورها، صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة كلاسيكية، إذ ارتدت فستانا أسود قصيرا.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بلوك جديد، وارتدت فستانا مزيجا من اللونين الأبيض والأسود، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

كريم عبد العزيز

نشر الفنان كريم عبد العزيز، صورة جديدة، عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال وهو يقود سيارته، ونالت إعجاب الجمهور.

هند صبري

نشرت المصورة بتول العدوي صورة من جلسة تصوير، جمعت بين الفنانة هند صبري ونيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام".

ندى موسى

Advertisements

نشرت الفنانة ندى موسى صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وبتقنية الأبيض وأسود.

درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان من اللون الأصفر، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

محمد رمضان

نشر النجم محمد رمضان، صورة جديدة، عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال، ونالت إعجاب الجمهور.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وهي تقف خلف جدار حديد.

أنغام

نشرت الفنانة أنغام، صورة جديدة، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة، من حفل توزيع جوائز الميما.

كريم عفيفي

نشر الفنان كريم عفيفي صورة جديدة، عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها على طريقة سليفي، هو يمارس الرياضة في الجيم.