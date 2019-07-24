بالفيديو: هل أهان زوج الدكتورة خلود بلده بسببها؟ وماذا قالت عن إحدى عاداته وأغضبت الجميع؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للدكتورة خلود برفقة زوجها. وذكر الأخير فيه أنهما يذهبان إلى الأردن بهدف القيام بجولة سياحية سنوياً.

وأشار إلى أنه تتم دعوتهما بالاسم وأضاف متوجهاً إلى زوجته: “الأردن كلا إذا تقولين لهم روحوا يمين يروحوا يمين”، لافتاً إلى أن أهل بلده لا يقبلون ذهابه بمفرده من دونها.

وعلقت خلود بأنها تحب الجميع في كل مكان إلا أنها أعربت عن استيائها من عادة ذبح الخراف التي تتبع في الأردنإكراماً للضيوف.

وأحدث هذا الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث شاهده على أحدها أكثر من 203 متابع.

ورأى بعض المتابعين في ما قاله أمين إهانة للأردن. وجاء في التعليقات: “المفروض أهل الاْردن يردون” و”عافا يا النشاما هذهتمشيكم؟” و”قوية بحق أهل الاردن” و”خسي إنت وياها. هذا اللي ناقص نروح ورا البقرة. الاردن لاطايقينك ولا طايقينها وكل ماتذكر إنك أردني اتحسف إنك محسوب علينا. تف عليكم”.

ويشار إلى أن خلود واجهت مؤخراً تهمة التسبب بوفاة فتاة تناولت دواء تنحيف قامت بالترويج له. لكن والد الأخيرة نفى ذلك مشيراً إلى أن سبب الوفاة هو الرجيم القاسي.