محمد فراج يهنئ أحمد عز عبر "الوفد" بعيد ميلاده

حرص الفنان محمد فراج على تهنئة الفنان احمد عز في عيد ميلاده. و قال في تصريح خاص لـ "الوفد" : "كل سنة وانت طيب يا عز، و ايامك كلها سعادة"، وسعدت بالتعاون معاك في التجربة السينمائية العظيمة "الممر". وانت طيب يا عز، و ايامك كلها سعادة"، وسعدت بالتعاون معاك في التجربة السينمائية العظيمة "الممر". Advertisements و أشار "فراج" إلي حرصه على تهنئة الفنان احمد عز تليفونيا . يذكر ان الفنان محمد فراج تعاون مؤخرا مع الفنان احمد عز في فيلم "الممر"، مع المخرج شريف عرفة.

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