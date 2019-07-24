خالد الصاوى لـ"الوفد": "الجوكر" اسم فيلمى مع تامر حسنى فى عيد الأضحى

يعيش الفنان خالد الصاوى حالة من النشاط الفنى خلال هذه الفتره من خلال مشاركتة فى ثلاثة أفلام سينمائية هى " ولاد رزق 2 " مع الفنان أحمد عز ، " خيال مآتة " مع الفنان أحمد حلمى ، " الجوكر " مع الفنان تامر حسنى.

وقال فى تصريح خاص لـ " الوفد

" ، أن من أفضل الكواليس خلال هذه الأفلام هى فيلمه مع تامر حسنى نظراً لحالة الكوميدية الكبيرة مع أبطال العمل خلال التصوير و تحديداً تامر حسنى.

Advertisements

\وأضاف "الصاوى" ، أنه تم تغيير إسم الفيلم من " كل سنة و أنت

طيب " إلى " الجوكر " و أستقرت الشركة المنتجة للعمل على هذا الأسم و يتم عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل ، متمنياً أن تنال الأدوار التى يقدمها خلال الثلاثة أفلام إعجاب الجمهور المصرى .

يذكر أن فيلم " الجوكر " من تأليف محمد عبد المعطى و إخراج سعيد الماروق ، و يشارك فى بطولته تامر حسنى و خالد الصاوى و زينة و مى عز الدين.