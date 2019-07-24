يعيش الفنان خالد الصاوى حالة من النشاط الفنى خلال هذه الفتره من خلال مشاركتة فى ثلاثة أفلام سينمائية هى " ولاد رزق 2 " مع الفنان أحمد عز ، " خيال مآتة " مع الفنان أحمد حلمى ، " الجوكر " مع الفنان تامر حسنى.
وقال فى تصريح خاص لـ " الوفد" ، أن من أفضل الكواليس خلال هذه الأفلام هى فيلمه مع تامر حسنى نظراً لحالة الكوميدية الكبيرة مع أبطال العمل خلال التصوير و تحديداً تامر حسنى.
\وأضاف "الصاوى" ، أنه تم تغيير إسم الفيلم من " كل سنة و أنتطيب " إلى " الجوكر " و أستقرت الشركة المنتجة للعمل على هذا الأسم و يتم عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل ، متمنياً أن تنال الأدوار التى يقدمها خلال الثلاثة أفلام إعجاب الجمهور المصرى .
يذكر أن فيلم " الجوكر " من تأليف محمد عبد المعطى و إخراج سعيد الماروق ، و يشارك فى بطولته تامر حسنى و خالد الصاوى و زينة و مى عز الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوى لـ"الوفد": "الجوكر" اسم فيلمى مع تامر حسنى فى عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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