بعد حفل زفاف هبة السيسي وباسل الأمين.. مواقع التواصل: "مبروك يا قمرات"

احتفلت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، بعقد قرانها على باسل الأمين، وسط حضور الأقارب والأصدقاء، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشهد عقد القران، حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم الفنانة دنيا عبد العزيز، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ونرمين ماهر وزوجها وحسام فارس وياسمين جمال وياسمين نيازي وحسام خليل ونور وهبة الجبالي وهاني أبو

النجا وأحمد فريد كارين نوالي وزوجها المصور سيد شعراوي .. وغيرهم من الأصدقاء المقربين.

مواقع التواصل لـ" هبة السيسي وباسل الأمين": مبروك ياحلويات

ومع تصدر هاشتاج هبة السيسي، بمعدلات مؤشر "جوجل" هنأ رواد مواقع التواصل الإجتماعي، العروسين بحفل زفافهم، قائلين: "مبروك يا حلويات"، بالإضافة إلي عدد من الفنانين قاموا بتهنئة

الفنانة هبة السيسي.

معلومات لا تعرفها عن هبة السيسي:

-من مواليد المنصورة، وتبلغ 36 عاما.

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-فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2004.

-شاركت في تقديم برنامج الهواة سوبر ستار.

- دخلت عالم التمثيل، وشاركت في بطولة فيلم كتكوت مع محمد سعد في 2006.

- شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسلات "ستات قادرة"، "شطرنج" و"الصعلوك"، ومسرحية "ولاد اللذينة".

- آخر أعمالها السينمائية، فيلم حليمو بطولة طلعت زكريا عام 2017.

- سبق وأن تزوجت من رجل الأعمال كريم محمود، ولديها منه ابنة واحدة تدعى "هيفين".