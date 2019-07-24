حرص عدد من الفنانين على تهنئة أنغام بعد حصولها على جائزة الميما لأفضل مطربة وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو من خلال حسابها على إنستجرام من الحفل الذي أقيم مؤخرًا وعلقت قائلة: " الحمد لله ".
ومن أبرز النجوم المهنئين لأنغام آيتن عامر ورانيا يوسف وهيثم شاكر.
يذكر أن أنغام حرصت على حضور حفل الميما بالأمس برفقة زوجها أحمد إبراهيم ويديهما فى يد بعضهم البعض لينفوا أخبار أى خلاف بينهم كمانشرت بعض المواقع الصحفية وظهروا فى حالة انسجام كبيرة.
من ناحية أخرى تحيي أنغام أكثر من حفل غنائى فى الفترة المقبلة، كما ينتظر زوجها الموزع أحمد إبراهيم عرض أكثر من أغنية جديدة من توزيعه فى الفترة المقبلة وأبرزها أغنية محمد منير الجديد والتى تحمل اسم "مهموم".
كانت هذه تفاصيل خبر النجوم يهنئون أنغام بعد حصولها على جائزة أفضل مطربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.