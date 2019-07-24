النجوم يهنئون أنغام بعد حصولها على جائزة أفضل مطربة

حرص عدد من الفنانين على تهنئة أنغام بعد حصولها على جائزة الميما لأفضل مطربة وذلك بعدما نشرت مقطع فيديو من خلال حسابها على إنستجرام من الحفل الذي أقيم مؤخرًا وعلقت قائلة: " الحمد لله ".

ومن أبرز النجوم المهنئين لأنغام آيتن عامر ورانيا يوسف وهيثم شاكر.

يذكر أن أنغام حرصت على حضور حفل الميما بالأمس برفقة زوجها أحمد إبراهيم ويديهما فى يد بعضهم البعض لينفوا أخبار أى خلاف بينهم كما

نشرت بعض المواقع الصحفية وظهروا فى حالة انسجام كبيرة.

من ناحية أخرى تحيي أنغام أكثر من حفل غنائى فى الفترة المقبلة، كما ينتظر زوجها الموزع أحمد إبراهيم عرض أكثر من أغنية جديدة من توزيعه فى الفترة المقبلة وأبرزها أغنية محمد منير الجديد والتى تحمل اسم "مهموم".