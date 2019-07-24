سعد الصغير لـ والد محمد صلاح : " أبو حبيبى "

حرص الفنان سعد الصغير على تقبيل رأس والد نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح، ونشر صورة تجمعهما على صفحته بموقع انستجرام. كتب سعد الصغير في تعليقه: "مع حبيبي وأبو حبيبي محمد صلاح، يا عم صلاح عايز أقولك بجد أنا اللي كنت فرحان معاك. صلاح، يا عم صلاح عايز أقولك بجد أنا اللي كنت فرحان معاك. Advertisements وأضاف سعد الصغير : أحب أشكرك على إنك بجد جبتلنا حد زي محمد صلاح نتشرف بيه في أي بلد أوروبية أو عربية". حد زي محمد صلاح نتشرف بيه في أي بلد أوروبية أو عربية". وتابع: "أهم من أي شيء التجارة مع الله، ويمكن أنا عارف إنتو بتعملوا إيه، بجد ربنا يكرمكوا جميعًا ويكرم محمد يارب في الفترة القادمة، وتحياتي ليكم جميعا".

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