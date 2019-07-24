أغسطس المقبل.. نور خان تحيى حفل سبيستون في الجريك كامبس

تحيى الفنانة نور خان حفل سبيستون، و الأنمي، يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس المقبل، على مسرح الجريك كامبس، وذلك ضمن مهرجان إيجيكون الصيفي للأنمي و الكوسبلاي، و من المقرر أن يبدأ المهرجان في تمام الساعة الثالثة عصراً، بسعرت تذكرة 130 جنيهاً.

وتقدم الفنانة نور خان باقة متنوعة من

أغاني سبيستون و الأنمي، كما يشمل المهرجان عدة فقرات من بينهم مسابقة بطولات الألعاب الألكتورنية ناروتو نينجا ستورم، و بطولة سابق و لاحق، و مسابقة يوجي.

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يذكر أن الفنانة نور خان شاركت في مسابقة "غناء المرأة المصرية" التي

نظمتها "سفارة الولايات المتحدة في مصر" في عام 2012، و قدمت عروضها على الهواء مباشرة في "ساقية الصاوي الثقافية"، و في الفترة التي سبقت هذا الحفل الموسيقي، حضرت بين المتسابقين الـ 16 في العديد من ورش العمل بقيادة خبراء الصناعة "نيفين علوبة"، و قدمت أول أغنيتها الأصلية "غرباء" مع الفنان عبدالله محمد، و الأغنية مأخوذة من القصيدة المشهورة "غرباء" لسميح القاسم.