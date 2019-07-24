باميلا الكيك بتصريح جرئ: لا أمانع في الظهور عارية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، جمهورها بتصريحاتها الجريئة حول أدوارها الفنية وحد الجرأة الذي من الممكن أن تصل إليها.

باميلا الكيك، ردت على سؤال الفنان باسم ياخور، مقدم برنامج “أكلناها”، والذي يعرض على قناة “لنا” السورية، حول موقفها من التمثيل مع ممثل إسرائيلي، أو الظهور عارية تمامًا في فيلم، مؤكدة أنها تمانع تمامًا التمثيل مع إسرائيلي.

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وعن ظهورها عارية قالت: “ممكن أعمل شغلة من الاتنين بدولار لأنه ليست الأموال هي من تسيرني، و أفضل الظهور عارية إذا كان له معنى مثل الأفلام الأمريكية فكثير من النجوم يظهرون عرايا إذا كان لها رسالة واضحة”.

واتهمت باميلا، خلال البرنامج مواطنتها الفنانة ماجي بوغصن، بمحاولة انهائها فنيًا والوقوف خلف قرصنة صفحتها عبر “الفيس بوك”، ومنع نصف المنتجين من التعامل معها، وإزالة اسمها من على الغلاف الترويجي لمسلسلهما “يا ريت”.

يذكر أن فكرة البرنامج تقوم على طرح أسئلة جريئة على الضيف وفي حال رفض الإجابة على الأسئلة يقوم بأكل ملعقة من بعض الأكلات المقززة الموجودة أمامه طوال الحلقة.