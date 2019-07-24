محمود العسيلي ينشر صور مع معجبيه.. ويعلق: معاهم وسايط

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمود العسيلي لحملة هجوم شديدة، بعد تداول مقطع فيديو له وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

وعلى الرغم من اعتذاره، إلا أن الهجوم مستمر ضد العسيلي، وهو ما دفعه للدفاع عن نفسه بطريقة مختلفة، حيث نشر مجموعة صور جمعته بمعجبيه من حفلات مختلفة، وذلك على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”.

الفنان المصري أرفق الصور بتعليق قال فيه: “دول عينة صغيرة أوي من ناس كتير أوي كان معاهم وسايط”.

وكان محمود العسيلي قد أثار غضب جمهوره بشدة بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

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فعندما طلب أحد المعجبين من العسيلي التصوير معه، رد عليه الفنان بقوله: “هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها”.

واعتذر العسيلي عما بدر منه، قائلا: ““أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا اسف مرة تانية”.

وأضاف: “النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل الكلام دة مش باين في الفيديو. اعتذار”.