وفاة بطل «جيمس بوند» ديفيد هديسون

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن موقع فني عالمي عن وفاة النجم الأمريكي ديفيد هديسون، والذي شارك في بطولة فيلم جيمس بوند في لوس أنجلوس، وذلك عن عمر يناهز 92 عاما، وهو النجم الذي شارك في سلسلة أفلام جيمس بوند من خلال Licence to Kill و Live and Let Die.

وعلى جانب آخر تنتظر دور العرض السينمائي استقبال فيلم جيمس بوند 25، ويعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج، بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.

والجدير بالذكر أن رامى مالك الحائز على جائزة الأوسكار قال إن شخصيته فى الفيلم لن تكون إرهابية ناطقة باللغة العربية، أو شرير يستخدم الدين كوسيلة أو مبرر للجرائم التى يرتكبها ضد الانسانية بشكل عام.