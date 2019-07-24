محامية زوجة وائل كفوري تكشف تفاصيل حبسه لها لمدة تسع سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت حياة مرشاد الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة جمعيّة Female، ومحامية أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، هجوما حادا عليه.

ونشرت أنجيلا مقتطفات من كلام محاميتها الذي انتشر في وسائل الإعلام، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، والذي أكدت فيه أن الفنان وائل كفوري، قام بإخفاء زوجته عن العالم لمدّة 9 سنوات وكأنّها واحدة من ممتلكاته يفعل بها ما يشاء.

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وأضافت، الأسوأ أنه استمرّ في تبرير ذلك بحجّة أنه فنان غامض وحريص على أن يعيش حياة هادئة مع عائلته وأن ذلك يبقى في نطاق حريته الشخصية وأنّه من حقّه إبعاد حياته الشخصية عن الكاميرات حتى لو كان ذلك على حساب طمس وجود إنسانة أخرى بالكامل حتّى داخل منزله الذي كان يقسم إلى طابقين، طابق له ولأصحابه وطابق للسيدة التي يمتلكها والممنوع عليها مواجهة أحد من زوّاره.

وتابعت، هذا الإعلام لم يسأل نفسه بأي حقّ يمنع وائل كفوري زوجته من إكمال دراستها أو زيارة عائلتها أو استقبال ضيوف أو أصحاب؟، ولم يسأل بأيّ حق يقوم رجل متزوّج بلعب دور دونجوان عصره في العلن مع فنانات وإعلاميات وغيرهن دون إيلاء أدنى أهمية لمشاعر زوجته التي جلّ ما تستطيع فعله الجلوس أمام شاشة التلفاز ومشاهدة استغراقه الذكوري في إحدى الحلقات التلفزيونية على الهواء وأمام ملايين الناس دون أي اعتبار لوجودها وكرامتها؟.

واستطردت، لم يسأل هذا الإعلام بأي حقّ يجبر وائل كفوري زوجته على الامتثال لأوامره بعدم التصريح عن خبر طلاقهما، ثم بطريقة مهينة وبقرار آحادي يرتأى أن يعلن الخبر عبر صديقته الإعلامية ريما نجيم، وبطريقة لا تليق بعشرة تسع سنوات مع امرأة آثرت تحمّل جنونه حفاظا على ما تبقى من حبّ؟.