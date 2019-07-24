شقيق أمينة جولشن «النسخة الذكورية» منها.. شاهد قوة الشبه بينهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة التركية أمينة جولشن بعيد ميلاد شقيقها، وحرصت على تهنئته بصورة خاصة جمعتهما، معلقة عليها: «إذا أردت التعبير عن كم أنا محظوظة بوجودك في حياتي، الكلمات لن تكون كافية، عيد ميلاد سعيد، أتمنى لم مزيد من السنوات السعيدة والسالمة، لك كل شئ جميل».

فانز ومتابعو ملكة جمال تركيا السابقة تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها شقيق أمينة بعيد ميلاده، متغزلين في وسامته، كما لفتوا إلى قوة الشبه بين الشقيقين، مؤكدين أن شقيق أمنية هو النسخة الذكورية منها.

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من ناحية أخرى، حصلت أمينة على «لوك» جديد، حيث تخلت عن الشعر الطويل، وبدت بطلّة أكثر حيوية وجاذبية بشعر أقصر.

يذكر أن أمينة جولشن احتفلت بزفافها على لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل يونيو الماضي في فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، بحضور نخبة من ألمع مشاهير تركيا على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران.