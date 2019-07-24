إنجي علي تطالب جمهورها بالدعاء لفاروق الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري فاروق الفيشاوي لأزمة صحية شديدة نتيجة أدوية السرطان التي يأخذها بانتظام، وبعد تدهور حالته نصح الطبيب بنقله للمستشفى.

الإعلامية إنجي علي طالبت جمهورها بالدعاء لفاروق الفيشاوي، بقولها: “فاروق الفيشاوي يحتاج دعواتكم الآن اللهم اشفه وعافه واعفو عنه”.

جمهور الإعلامية المصرية دعوا لفاروق الفيشاوي بالشفاء العاجل، وتسائلوا عن تطورات حالته الصحية.

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وكان صديق الفيشاوي، عماد محرم، قد ذكر أن الفنان خرج من المستشفى بعد عدة إجراءات وعاد لمنزله مرة أخرى، وحالته مستقرة، وقام بزيارته الفنان عماد رشاد وكمال أبو رية.

صديق الفيشاوي أكد أن حالة فاروق الفيشاوي مضطربة منذ حوالي أسبوعين، ولذلك اعتذر الفنان عن المشاركة في عرض «الملك لير» في السعودية.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع.