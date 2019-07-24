دنيا عبدالعزيز بإطلالة غريبة في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز على حضور حفل عقد قران الفنانة وملكة جمال مصر السابقة هبة السيسي.
ويعد هذا هو أول ظهور لدنيا بعد تعرضها لأزمة صحية منذ فترة، وقد ظهرت بإطلالة غريبة، حيث ارتدت ملابس كاجوال سوداء ووضعت تربون أسود على رأسها.
إطلالة الفنانة المصرية صدمت جمهورها، حيث أكدوا أن ملابسها لا تتناسب مع حضور حفل زفاف على الإطلاق.
وكانت الفنانة دنيا عبدالعزيز قد كشفت منذ فترة عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، وأكدت أنها خرجت من المستشفى، وطمأنت جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية لافتة إلى أنها أصبحت مستقرة الآن.
كما اعتذرت دنيا عن عدم قدرتها على الرد على كل من هاتفوها ليطمأنوا عليها خلال الفترة الماضية بسبب حالة الإعياء التي مرت بها، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل عن مرضها.
واحتفلت الفنانة هبة السيسي بعقد قرانها على باسل الأمين، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكان ضمن الحضور من الفنانين دنيا عبد العزيز، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ونرمين ماهر وزوجها، والفنان حسام فارس وياسمين جمال وياسمين نيازي وحسام خليل ونور وهبة الجبالي وهاني أبو النجا وأحمد فريد كارين نوالي وزوجها المصور سيد شعراوي وغيرهم من الأصدقاء المقربين.
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