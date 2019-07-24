منى إش إش تكشف: ماجد المصري ناكر للجميل وهذا ما فعله معي

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد أن تساءل الجمهور عن السبب الذي جعل الفنانة منى إش إش تكشف عن صورها مع طليقها الفنان ماجد المصري، خرجت الفنانة عن صمتها وقررت أن تكشف الحقيقة.

منى إش إش كتبت من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، أنها تحملت الكثير من ماجد منذ طلاقهما، فهو من أنكر جميلها عليه وجميل والدها ولم يذكر انها كانت شريكة كفاحه في دويتو كان سبب رئيسي في نجاحه.

الفنانة المصرية قالت إنه تعمد ان يتجاهل ذكر اسمها في الصحف وحاربها في الوسط حتى تتفرغ لتربية أبنائه، ولم تهتم، ولكن القشة التي جعلتها تتحدث هي انه أنكر أمومتها لأولادها وتضحيتها من أجلهم.

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جمهور الفنانة المصرية انقسم حول هذا التعليق فالبعض أيدها فيما فعلته، والبعض الآخر أكد لها أن نشر صورهما معا لن يعود عليها بأي فائدة.

يٌذكر أن ماجد المصري تزوج في بداية حياته من منى إش غش وأنجب منها ابنه أحمد، وابنته ماهيتاب، ولكنه انفصل عنها بعد ذلك.

ماجد المصري احتفل مؤخرا بزفاف نجله أحمد المصري، وفوجئ الجمهور بنشر منى لكل صورها القديمة مع ماجد، مما جعل البعض يتهمها بأنها تغار على طليقها.

منى إش إش نفت غيرتها، وأكدت أنها لو تغار كانت غارت عليه من ليلى علوي والجميلات اللاتي شاركهن بطولة أفلامه.