مدحت تيخا مطرب فاشل فى «كتف قانونى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الفنان المصري الشاب مدحت تيخا، ضمن فريق عمل مسلسل “كتف قانونى”، حيث يقدم شخصية تدعى “خليل” يعانى فى حياته بسبب فقرة الشديد والمسئولية التى تقع على عاتقه منذ الصغر بفقدان والده، ولكن والدته تدفعه إلى الإمام وتجسد هذه الشخصية الفنانة سميرة صدقى، ويمر تيخا خلال الأحداث بعدة تجارب مهنية ومنها العمل على أحد الأرصفة كبائع ملابس ومحاولته الغناء فى أحد الأفراح الشعبية ولكنه يفشل وذلك فى إطار كوميدى.

ومن المقرر أن يعود الفنان الشاب لاستئناف تصوير المسلسل والدخول إلى البلاتو خلال شهر أغسطس المقبل وتحديدا بعد عيد الأضحى المبارك.

وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى اجتماعى وذلك حول شاب مصرى يدعى “يوسف” ويجسد هذه الشخصية الفنان طارق صبرى وهو حفيد أحد الأثرياء الذى يقيم مع جده فى قصر كبير يحب إحدى الفتيات تدعى “قشطة” ويجسد هذه الشخصية الفنانة سارة سلامة وهى من أسرة متوسطة الحال ويرفض الجد – أحمد بدير - ارتباط حفيده.

ويشارك في بطولة مسلسل “كتف قانونى”، طارق صبرى، سارة سلامة، مدحت تيخا، أحمد بدير، محمد نجاتى، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبدالله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.