"كوميك كون".. مسلسلات وأفلام تتحدى المجهول

لم يخيب مؤتمر "كوميك كون" في سان دييجو هذا العام آمال الجمهور؛ إذ حرص على مشاركة نجوم كبار، وإعلان خريطة مسلسلات وأفلام جديدة ينتظرها عشاقها بشدة.

"كوميك كون" هو مؤتمر فريد من نوعه، مخصص للقصص المصورة وأفلام ومسلسلات الخيال العلمي، يقام سنويا في مدينة سان دييجو.

هذا العام، فاجأ الممثل الأمريكي توم كروز الجمهور بعرضه أول "تريلر" لفيلم الأكشن المنتظر Top Gun: Maverick "توب جان: مافريك"، في حين شارك أرنولد شوارزنيجر في المؤتمر بجزء جديد من سلسلة "تيرميناتور"، وكان للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي حضور قوي بإعلانها المشاركة في فيلم جديد من إنتاج استوديهات مارفل.

رغم تضمن المؤتمر الكثير من الأخبار الإيجابية فيما يخص صناعة السينما والدراما، لكنه عجز عن الإجابة عن عدة أسئلة مهمة بخصوص الأعمال المشاركة فيه، رصدها موقع "يو إس إيه توداي".

1- كم سيجني الجزء الثاني من فيلم الرعب IT؟





نجح فيلم الرعب IT للكاتب الشهير ستيفن كينج في تحقيق رقم قياسي فريد بحصد إيرادات وصلت إلى 327.5 مليون دولار، ليصبح أعلى فيلم رعب يحقق إيرادات في التاريخ، وهو ما يطرح سؤالا مهما.. هل ينجح الجزء الثاني في المحافظة على النجاح نفسه؟

اختيار نجوم كبار للمشاركة في الجزء الثاني مثل جيمس مكفوي وجيسيكا تشاستاين، فضلًا عن طرحه في دور العرض شهر سبتمبر/أيلول المقبل في ظل غياب المنافسة، يوحي بأن الفيلم سيحافظ على نجاحه المبهر.

2- ما تفاصيل الجزء الجديد من "صراع العروش"؟





بعد انتهاء مسلسل HBO الأشهر عالميا Game of Thrones "صراع العروش"، تبحث الشبكة عن عمل آخر ضخم تعول عليها لمنافسة شبكات البث الضخمة الأخرى، مثل نتفليكس التي تمتلك مسلسل فانتازيا ضخما حاليا The Witcher "ذا ويتشر" للممثل هنري كافيل، الذي نعرفه بدور سوبرمان.

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حتى الآن، لا يوجد تفاصيل كثيرة عن العمل الجديد المقتبس من صراع العروش، والذي ستنتجه HBO، إلا أن الشبكة في حاجة ماسة لوجوده، لأن فشله قد يهدد بقاءها على الساحة.

3- ماذا نتوقع من الجزء الثاني من "توب جن"؟





المشاهد الأولية للجزء الثاني من "توب جن" تؤجج الحنين للجزء الأول الذي صدر في الثمانينيات، ولحالة السرعة التي تميز بها عصر صدور الفيلم.

من المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا عند طرحه صيف العام المقبل، خاصةً أن توم كروز ما زال محافظا على جاذبيته أمام الشاشة، وقدرته على تحقيق إيرادات لأفلامه.

4- لماذا مُنِع عرض مسلسل Watchmen هذا العام؟





منذ 11 عاما، كان فيلم "ووتش من" للمخرج زاك سنايدر واحدا من أهم أحداث مؤتمر كوميك كون، لكن الأمر اختلف هذا العام، إذ قررت شبكة HBO المنتجة للمسلسل عدم عرض أولى حلقات المسلسل ضمن فعاليات المؤتمر، واكتفت ببث إعلان تشويقي على موقع يوتيوب.

عدم استغلال الشبكة شعبية "كوميك كون" الجارفة، خاصةً مع اقتراب طرح المسلسل في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قد يضر أرقام مشاهداته، إلا أن بعض النقاد يخمنون أنها حاولت الحفاظ على غموض المسلسل بعدم عرض أي من حلقاته، على أمل تشويق الجمهور لمشاهدته.

5- هل فازت ديزني بحرب شبكات البث الإلكتروني؟

نجحت مارفل -المملوكة لديزني- في خطف أنظار "كوميك كون" هذا العام، بإعلانها عن مرحلة جديدة لأفلامها ومسلسلاتها وصدور أجزاء ثانية من أعمال ذات شعبية كبيرة مثل "بلاك بانثر"، و"دكتور سترينج"، إلا أن الحدث الأهم كان طرح شبكة بث إلكتروني تابعة لديزني.

"ديزني بلاس"، هو اسم شبكة البث الجديدة، والتي ستتضمن عرض مسلسلات أصلية جديدة لأبطال أفنجرز، مثل Loki "لوكي"، فضلًا عن سحب أعمالها الأصلية من شبكات البث الأخرى لطرحها حصريا ضمن عروضها، كل ذلك يعني أنه بطرح شبكة ديزني بلاس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستتغير قواعد اللعبة تماما.



