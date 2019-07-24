هواوي تستعرض قوتها بهاتفي "Honor 9X" و"Honor 9X Pro"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت شركة هواوي الصينية "huawei" تحديها للضغوط الأمريكية المفروضة عليها، وكشفت الثلاثاء في مؤتمر ضخم بالصين عن طرح جهازين جديدين من هواتف هونر، هما هونر إكس 9 " Honor X9 " وهونر إكس 9 برو "Honor X9 Pro" وبمميزات متشابهة بنسبة كبيرة.

ويأتي إطلاق الهاتفين مع استمرار عملاق الاتصالات الصيني في مواجهة مستقبل غامض خارج الأسواق الصينية، بسبب الضغوط التي تتعرض لها الشركة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتستعد هواوي لهبوط يتراوح ما بين 40 و60% من مبيعاتها الدولية من الهواتف الذكية وفق تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، ونقل تقرير الوكالة الأمريكية عن أشخاص على إطلاع بهذا الأمر أن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب الهاتف هونر 20 وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.

ويتميز الهاتفان الجديدان اللذان طرحتهما الشركة اليوم، بشاشة 6.59 إنش من نوع بجودة Full HD ودقة عرض 1080x2340 بيكسل، تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 90% لعدم وجود عدسة كاميرا أمامية.



بالنسبة للكاميرا في هاتف "Honor X9" تأتي خلفية مزودجة بدقة 48 ميجابيكسل و2 ميجابيكسل٫ وهاتف "Honor X9 Pro" بثلاثة عدسات خلفية دقتها 48 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل و2 ميجابيكسل، أما الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابيكسل للهاتفين، وتتميز بأنها منبثقة تظهر عند الاستخدام، وتختفي عند الإغلاق.

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يعمل الهاتفان بمعالج من نوع "Kirin 810" ويدعم الجهاز بذاكرة عشوائية سعتها 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت، و128 جيجابايت وصولا إلى 512 جيجابايت.

يدعم الهاتفان نظام تشغيل "Andriod 9.0 Pie" بالإضافة إلى بطارية 4000 قوتها ميللي أمبير.

يتوفر هاتف "Honor X9" بألوان الأسود والأزرق، كما سيطرح في الأسواق بسعر 203 دولارات أمريكية في 30 يوليو/تموز، أما هاتف "Honor X9 Pro" يتوفر بلوني الأسود والأزرق، وسيطرح بسعر 319 دولارا أمريكيا.