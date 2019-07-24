شكرا لقرائتكم بعد أقل من عام.. انفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الفنانة المصرية، هنا شيحة، انفصالها عن الفنان، أحمد فلوكس، بشكل رسمي، لتؤكد الشكوك التي أحاطت بالثنائي خلال الأشهر الأخيرة، وما قيل عن خلافاتهما واقتراب انفصالهما، حتى إن البعض ذهب في بعض الأوقات للتأكيد على كونهما انفصلا بالفعل.

وهو الأمر الذي واجهاه تارة بالصمت وتارة أخرى بالنفي، إلا أن هنا شيحة قررت أن تعلن الانفصال، معتبرة أنه لم يكتب للزواج نصيب الاستمرار ليأتي الانفصال بعد 9 أشهر من الزواج، حيث عقد القران في شهر أكتوبر من العام الماضي، في أجواء لم تكن واضحة، حيث أصر الثنائي على نفي ارتباطهما قبل أن يفاجئا الجميع ويعلنا الزواج.

وبعد أشهر من الزواج طالتهما شائعات الخلاف والانفصال، ما دفع الفنانة بشرى زميلتهما إلى التوجه لمنزلهما من أجل نفي تلك الشائعات.

إلا أن الثنائي عبر السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة ظلا ينشران ما يوحي بأن هناك انفصالاً وشيكاً، كما أنهما لم يظهرا بصحبة بعضهما البعض لفترة طويلة، وهو الشعور الذي تملك الجمهور وتم تأكيده في نهاية المطاف.