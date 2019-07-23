محمد عساف في "أمسية مع عبد الحليم حافظ" في مهرجانات بعلبك الدولية

شهدت مهرجانات بعلبك الدولية في لبنان ليلة استثنائيّة بمناسبة مرور تسعين عاماً على ولادة عبد الحليم حافظ، حيث خصّصت الأمسية لتكريم العندليب الأسمر الذي ترك أثراً كبيراً في الموسيقى الشرقيّة. وفي هذه الاحتفالية المميزّة، تابع الآلاف من عشاق الطرب حفلاً موسيقياً غنائياً وسينمائيّاً أدّى خلاله الفنان محمد عساف باقة من أرشيف أغنيات العندليب، بمرافقة الأوركسترا الرومانية، بالتعاون مع الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هشام جبر.

وقد شهدت قلعة بعلبك عرضاً لمشاهد من أشهر أفلام الفنان الكبير عبد الحليم حافظ بالتزامن مع الغناء الحي للفنّان محمد عساف الذي أظهر مرّة جديدة مهاراته الصوتية في تجسيد شخصيّة فنيّة قديرة مثل العندليب الأسمر.

وتعليقاً على إحيائه "أمسية مع عبد الحليم"، عبّر عساف عن فخره بالوقوف على خشبة مسرح "مهرجانات بعلبك الدولية" الذي يُعتبر من أضخم المهرجانات في المنطقة، وأيضاً عن سعادته بأداء أرشيف من أغنيات العندليب الأسمر، وقال في هذا الخصوص: "حمّلتني إدارة المهرجان مسؤولية كبيرة في هذه الأمسية التي نقلت الجمهور بالصورة والصوت إلى زمن الطرب الجميل، وإلى مدرسة العندليب الأسمر التي يتعلّم منها كلّ فنان". وختم محمد عساف بتوجيه الشكر إلى إدارة المهرجان، وإلى المايسترو هشام جبر، والفنانة نهى حافظ، وأمير رمسيس، وأعضاء الأوركسترا الرومانية والأوركسترا الوطنية اللبنانية وجميع من ساهم في تجهيز الأمسية الحلم، إضافة إلى شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي الداعم الأوّل لعساف منذ بدء مسيرته الفنيّة.