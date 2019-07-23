كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:45 مساءً - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تعطل أنظمة التكييف في طائرة عراقية، كانت متجهة من بغداد إلى العاصمة الأردنية.
وأعرب عراقيون عن استغرابهم من الموقف، مطالبين الحكومة العراقية باتخاذ موقف جدي لمعاقبة المسؤولين عن الرحلة.
وأشاروا إلى أن المسؤولين عن الرحلة أصروا على إكمالها حتى بعد التأكد من تعطل منظومة التكييف في الطائرة قبل إقلاعها، مؤكدين أن البعض اضطر لخلع ملابسه بسبب ارتفاع الحرارة داخل مقصورة الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعضهم خلع ملابسه.. صدمة لركاب طائرة عراقية بعد صعودهم على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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