شخص نائم بالمسجد خلال زيارة ملك الأردن يشغل الرأي العام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:45 مساءً - شغلت صورة شخص نائم في المسجد الحسيني، وهو أقدم مساجد عمان، خلال زيارة ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، الرأي العام الأردني.
وظهر الشخص نائما بالقرب من الملك اثناء صلاته، دون أن يقوم أحد بإيقاظه، حيث أبقى الحرس الوضع على طبيعته في المسجد، دون التضييق على المصليين.
وعبر ناشطون عن إعجابهم بالصورة، معتبرين أنها تؤكد على اللحمة بين الشعب الأردني وقيادته.
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