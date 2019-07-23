بوسى تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في الساحل الشمالى

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد المطربة المصرية الشعبية بوسى، لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة المقبل في إحدى الشواطئ بالساحل الشمالى، ومن المقرر قيامها بعدد من البروفات الموسيقية استعدادًا للحفل الذى تقدم فيه العديد من المفاجآت لجمهورها.
وتقوم بوسى بغناء العديد من أشهر أغانيها ومنها “آه يا دنيا” و”آلو آلو” و”إجازة” و”تعالى” و”عبده” و”شيكولاتة” وغيرهم العديد من أغانيها.
وكانت آخر أعمال بوسى ديو مع محمود الليثي التى يحمل اسم “آلوو” من كلمات ملاك عادل وتوزيع أوكا، وإخراج عماد قاسم.
وكانت أخر حفلات بوسي مؤخرا، في الساحل الشمالي مع النجم محمود الليثي، والذي تبادلا فيه تقديم العديد من الدويتوهات الغنائية سواء التي جمعتهما بالأفلام أو ما تميز في تقديمه كلاهما منفردًا.
وأشرف حمدي بدر، على فقرة بوسي، والليثي، وكانت أبرز الأغاني المشتركة التي أشعلت تفاعل رواد المكان هي “شيكولاته” ،”بونبوناية”،”ألو ألو” ،”حريقة” ،”شطة نار” ،”إيه ده يا محمود” ،”حط إيده ياه” .. و غيرها ممن طالب بها الجميع على مدي قرابة الساعتين.
كما تميز الحفل الذي ضم النجوم الشباب محمد عباس، نور، دينا عادل، ومي حافظ، داخل “rakkan”بحالة من الطرب والرومانسية التي أضف حالة من أجواء البهجة حتى الساعات الأولى من اليوم التالي.
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