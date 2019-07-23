شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ثانٍ لمسلسل "كلبش3" لأمير كرارة على الحياة بعد نجاحه فى رمضان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قناة "الحياة" العرض الثانى لمسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، على شاشاتها بدءًا من يوم السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بناءً على رغبة المشاهدين، عقب النجاح الكبير الذى حققه المسلسل طوال شهر رمضان الماضى، والذى قامت على إنتاجه شركة "سينرجى".

وتناول الجزء الثالث جهود الدولة المصرية فى محاربة الإرهاب الأسود عن طريق أجهزة الدولة والاستخبارات المصرية وجهاز الداخلية، المتمثل فى الضابط سليم الأنصارى واللواء جلال خطاب، والذى جسد شخصيته النجم أحمد عبد العزيز، فضلاً عن الوقوف أمام الدول المعادية لمصر وحماية أراضيها وشعبها، بالإضافة إلى الحياة الصعبة التى يعيشها أفراد القوات المسلحة والشرطة فى حماية كل فرد مصرى.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.