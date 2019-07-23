شكرا لقرائتكم خبر عن فى 6 صور.. شاهد كيف تقضى إيرينا شايك يومها بين والدتها وابنتها "ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول النجمة والسوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك أن تقضي أغلب وقتها في أجواء أسرية مميزة مع والدتها وابنتها التي أنجبتها مع نجم هوليوود برادلي كوبر .

التقطت عدسات مصوري "الباباراتزي" عدة صور لإيرينا شايك البالغة من العمر 33 عامًا وهي بنزهة على طول نهر هدسون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك مع والدتها أولجا شايكليسلاموفا وابنتها ليا كوبر البالغة من العمر عامين .

ظهرت إيرينا شايك التي ظهرت بفستان قصير من اللون الأحمر بعدد من الصور و هي تلعب مع ابنتها بإحدى الحدائق .



إيرينا شايك في نزهه بنيويورك (1)

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إيرينا شايك في نزهه بنيويورك (2)



إيرينا شايك في نزهه بنيويورك (3)



إيرينا شايك في نزهه بنيويورك (4)



إيرينا شايك في نزهه بنيويورك (5)