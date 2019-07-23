محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة البحرينية حلا الترك، عبر حسابها بموقع إنستجرام، فيديو لمواطنتها الفنانة والإعلامية الراحلة صابرين بو رشيد وهي تتحدث عن الموت. وقالت صابرين بورشيد في الفيديو: "العمر قصير محتاجة أقرب من ربنا أطول وقت". وعلقت حلا الترك على الفيديو: "اللهم ثبت صابرين عند السؤال". وتوفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، أمس الإثنين، عن عمر يناهز 34 عاما، بعد معاناتها مع مرض السرطان، حسبما أعلنت وسائل الاعلام البحرينية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل وفاتها.. صابرين بو رشيد: "عايزة أقرب من ربنا العمر قصير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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