سامح حسين يكشف عن البوستر الرسمي ومواعيد وأسعار عرض "المتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان سامح حسين البوستر الرسمي لمسرحية المتفائل، عن رائعة "فولتير"، من إنتاج المسرح القومي.

المسرحية بطولة سامح حسين وسهر الصايغ وضياء عبد الخالق ويوسف إسماعيل، وموسيقى هشام جبر، وديكور حازم شبل، وملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي، وإعداد وإخراج إسلام إمام.

ويبدأ عرض المسرحية يوم الجمعة المقبل في الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70 و100 جنيه.