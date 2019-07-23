خاص| أشرف عبدالباقي: قرار توقف عروض "مسرح مصر" لا رجعة فيه.. وهذه هي الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:

أكد النجم أشرف عبدالباقي، المشرف على فرقة مسرح مصر، أن قرار عدم تقديم الفرقة لعروض جديدة نهائي ولا رجعة فيه، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الموسم السابع، الذي سيعرض خلال موسم عيد الأضحي سيكون الأخير.

وأضاف عبدالباقي: "الفرقة قدمت نحو 120 مسرحية خلال السنوات الماضية، وأصبح من الصعب الاستمرار بنفس القوة خاصة بعد أن ناقشنا أغلب القضايا والمشكلات التي يواجهها المجتمع، وأعتقد أن عدم الاستمرار سيكون أفضل قرار لنا الاَن، فمن الأفضل أن تبتعد وأنت ناجح أفضل من أن يجبرك الفشل على الانسحاب".

واستطرد أشرف: "الحقيقة أن هذا لم يكن السبب الوحيد لعدم الاستكمال، ولكن الفرقة بالكامل تعرضت لضغوط كبيرة خلال الموسم الماضي بسبب انشغال معظمهم بتصوير أعمالهم السينمائية والتليفزيونية، وكان بعضهم يضطر لعدم النوم لفترات طويلة بسبب ضغط التصوير والعروض المسرحية، وأعتقد أن هذا الأمر لم يكن له أي حلول في الأفق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تألق معظم أفرد الفرقة ومشاركتهم في العديد من الأعمال".

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وقال أشرف: "القرار بالتأكيد صعب على الفرقة بالكامل، وهذا القرار اتفقنا عليه جميعًا بعد مفاوضات ومداولات، ووجدنا أنه الحل الأمثل لنا جميعًا".

وانهى أشرف حديثه قائلًا: "رغم إننا اتفقنا على انهاء عروض الفرقة إلا أنه من الممكن أن نقدم عروضًا أخرى ولكن بشكل مختلف، فقد لا تضم كل أعضاء الفرقة، ولكنها في النهاية مجرد اقتراحات لم تتبلور في شكلها النهائي بسبب انشغالنا هذه الفترة بعروض الموسم السابع والتي ستصل إلى 10 مسرحيات عكس المواسم السابقة التي وصلت إلى 20 عرضًا".

يذكر أن أشرف فاجأ جمهور فرفة مسرح مصر بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضًا خلال ستة مواسم سابقة، وهذا ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.