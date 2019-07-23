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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا صورة تجمعها بالفنان فاروق الفيشاوي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تدعو له بالشفاء العاجل.
وعلقت هنادي على الصورة قائلة: "اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت".
كان أحمد الفيشاوي قد كشف، في تصريحات صحفية أمس، عن تدهور حالة والده، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
كان الفنان فاروق الفيشاوي قد أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدا أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد" في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض، وهذا ما شجعه للمشاركة في مسرحية "الملك لير"بطولة يحيى الفخراني.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. هنادي مهنا تطلب الدعاء لفاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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