بفستان قصير.. لقاء الخميسي تكشف عن كواليس أحدث جلسة تصوير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها في كواليس أحدث جلسة تصوير بجزيرة ميكونوس اليونانية. وظهرت لقاء الخميسي في الفيديو بفستان قصير، وشعر قصير، ونال الفيديو إعجاب متابعي لقاء، وعلقت لقاء على الفيديو: "اتجنن". يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك"، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين على رأسهم خالد سليم وعائشة بن أحمد.

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