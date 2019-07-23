"ولد في السودان وتزوج نبيلة عبيد وقدم شخصية والده في فيلم".. حكايات عاطف سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج عاطف سالم، أحد مخرجي الجيل الثاني في السينما المصرية، الذي لم يكتف بالإخراج فساهم في كتابة بعض الأعمال، كما أنتج، بالإضافة إلى أنه بدأ ممثلا قبل الاتجاه للإخراج.

- اسمه بالكامل عاطف محمد سالم.

- ولد في السودان عام 1927، لأبوين مصريين، إذ كان والده ضابطا في الجيش المصري الموجود في السودان.

- كان يصف نفسه ساخرا: "أنا سوداني مقشر، وعندي شقاوة القرود، وكنت أشعر إنني وسط أهلي".

- ظل في السودان حتى عام 1935، كان عمره وقتها 8 سنوات.

- بداية علاقته بالفن منذ صغره، إذ كان يهوى التصوير والمشاركة في الأنشطة والكشافة.

- قال إنه يشعر دائما إن عليه دين للشعب السوداني، وكان يتمنى عمل فيلم بين مصر والسودان، وحاول التواصل مع مبدعين سودانيين لإخراج هذا الفيلم، لكن كان عدة مشاكل بخصوص رفضهم لطريقة تناول عادتهم وتقاليدهم.

- كان لديه 7 أشقاء، 4 بنين، و3 بنات.. وترتيبه الرابع.

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- كشف أن شخصية والد عمر الشريف في فيلم "احنا التلامذة" استوحها من والده، إذ كان طبعه شديد، بينما كانت والدته حنون.

- أكد أنه لم يكن سعيدا في زيجاته، وأن زوجته الأولى أنجب منها بنتين، إحداهما ماتت في سن مبكرة، وتزوج نبيلة عبيد لمدة 7 سنوات وانفصلا، وتزوجها بعد ملكة جمال، وانفصلا بسبب أنها "مودرن" حسب وصفها.

- وصف نفسه أنه رغم كونه مخرجا فأنه شرقي التفكير، وشخصيته تشبه محمود ياسين في فيلم "أين عقلي"، وكان يرفض أن تزوره إحدى بناته في الاستوديو.

- بدأ حياته ممثلا في فيلم "ماجدة" عام 1943

- عمل مساعد مخرج منذ عام 1945 وحتى 1953.

- أول أفلامه كمخرج كان فيلم "الحرمان" عام 1953.

- قدم نبيلة عبيد لأول مرة في فيلمه "مافيش تفاهم" عام 1961.

- آخر أعماله فيلم فارس ظهر الخيل عام 2001، وقبلها قدم فيلمي "توت توت" عام 1993، ونسيت أني امرأة عام 1994.

- ظهر في 3 أعمال من إخراجه هي "العش الهادئ" و"النمر الأسود" و"الضائعة"