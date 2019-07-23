فيديو| سلمان خان يرقص مع والدته.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان الهندي الكبير سلمان خان، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له وهو يرقص مع والدته. ونال الفيديو إعجاب متابعي ومحبي سلمان خان، وحصل على قرابة 5 ملايين مشاهدة. وعلق البعض على الشبه بين سلمان ووالدته، داعين لهما بدوام السعادة والمحبة. يُذكر أن النجم سلمان خان يقوم حاليًا بتصوير أحدث أفلامه، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلامه الشهيرة Dabangg.

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