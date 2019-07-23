بهذه الكلمات.. سعد لمجرد يحيي ذكرى وفاة ملك المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لملك المغرب السابق الحسن الثاني.

وكتب لمجرد: "في مثل هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله المغفور له سيدنا الحسن الثاني رحمه الله و طيب ثراه، عشقُنا و حبنا له في القلب منحوت رغم رحيله، ندعو له بالرحمة و المغفرة وندعو لملكنا سيدنا محمد السادس بالنصر والصحة وطول العمر له وللعائلة الملكية العلوية الشريفة".

Advertisements

وتوفى الملك الحسن الثاني يوم الجمعة 23 يوليو 1999م إثر نوبة قلبية، لينتقل الحكم كما هو في الدستور المغربي إلى الابن الأكبر سنًا وهو محمد السادس.

وطرح الفنان سعد لمجرد مؤخرا أغنية "إنساي" مع الفنان محمد رمضان، وحققت أكثر من 30 مليون مشاهدة في 6 أيام.