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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لملك المغرب السابق الحسن الثاني.
وكتب لمجرد: "في مثل هذا اليوم انتقل إلى رحمة الله المغفور له سيدنا الحسن الثاني رحمه الله و طيب ثراه، عشقُنا و حبنا له في القلب منحوت رغم رحيله، ندعو له بالرحمة و المغفرة وندعو لملكنا سيدنا محمد السادس بالنصر والصحة وطول العمر له وللعائلة الملكية العلوية الشريفة".
وتوفى الملك الحسن الثاني يوم الجمعة 23 يوليو 1999م إثر نوبة قلبية، لينتقل الحكم كما هو في الدستور المغربي إلى الابن الأكبر سنًا وهو محمد السادس.
وطرح الفنان سعد لمجرد مؤخرا أغنية "إنساي" مع الفنان محمد رمضان، وحققت أكثر من 30 مليون مشاهدة في 6 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. سعد لمجرد يحيي ذكرى وفاة ملك المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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