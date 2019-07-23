سعد الصغير ينشر صورًا مع والد محمد صلاح.. ويوجه له هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان سعد الصغير، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا تجمعه بوالد النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب سعد الصغير في تعليقه: "مع حبيبي وأبو حبيبي محمد صلاح، يا عم صلاح عايز أقولك بجد أنا اللي كنت فرحان معاك، وأحب أشكرك على إنك بجد جبتلنا حد زي محمد صلاح نتشرف بيه في أي بلد أوروبية أو عربية"

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وتابع: "أهم من أي شئ التجارة مع الله، ويمكن أنا عارف إنتو بتعملوا إيه، بجد ربنا يكرمكوا جميعًا ويكرم محمد يارب في الفترة القادمة، وتحياتي ليكم جيمعا".

يُذكر أن الفنان سعد الصغير احتفل مؤخرًا بخطوبة نجله الأصغر محمد.