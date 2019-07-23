تراند اليوم : نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة.. وإليسا: صلواتنا معك...

وكان الممثل اللبناني طارق سويد قد فاجأ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة صادمة عن الممثلة اللبنانية.
وكتب طارق سويد على حسابه على تويتر: "بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة..".
وأضاف : "ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك".
كما كتبت الفنانة إليسا أيضا :" انشالله بتقومي بالسلامة وبترجعي بصحة منيحة لكل محبينك. صلواتنا معك".
وبحسب وسائل إعلامية فإن ماغي بو غصن قد خضعت يوم أمس الإثنين لعملية جراحية لإزالة كيس من الرأس استمرت لخمس ساعات من الوقت وتكللت بالنجاح.
وقد قرر الطبيب المشرف على حالة ماغي بو غصن إجراء هذه العملية الدقيقة في رأسها بعد متابعة حالتها لحوالي مدة سنة بعدما كانت قد ألغيت العملية سابقا.
وستبقى ماغي بو غصن في العناية الفائقة ليوم غد الأربعاء، وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية.