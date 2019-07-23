شاهد.. شيماء ىسبت تنعي رحيل صديقتها صابرين بورشيد

نعت الفنانة البحرينية شيماء سبت، بحزن شديد وفاة صديقتها الفنانة والإعلامية صابرين بورشيد، التي رحلت صباح يوم الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ 34 عاما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

فكتبت شيماء عبر حسابها: "رحم الله وجهاً لن أراه ثانية رحم الله روحاً نقية كسرنا غيابها وأوجعنا رحيلها اللهم ارحمها واغفرلها وبشرنا بأنها منعمة بنعيم الجنة اللهم أسالك أن ترحم ضعفها ووحدتها و

وحشتها وأن تجعل دعاءنا ودعاء المسلمين أنيساً لها في قبرها".يذكر أن صابرين يورشيد كانت قد أصيبت بثلاث أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج ولكن تدهورت حالتها الصحية مؤخرَا، وتم نقلها للعناية المركزة حتى وافتها المنية بعد أشهر من رحلة العلاج.