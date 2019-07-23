فيديو.. ناصيف زيتون يطرح أحدث أغانيه "أنا معك"

طرح المطرب السوري ناصيف زيتون، أغنية جديدة بعنوان "أنا معك" علي طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

يشار إلي أن الأغنية من كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، وقد حقق

فيديو كليب "انا معك"، الذي أخرجه ريشا سركيس خلال ساعات قليلة نجاحًا كبيرًا، متجاوزًا 882,014 ألف مشاهدة.

ويقول مقطع من الأغنية: "كل الناس عم تحكي عنا.. مش عارف

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بشو غلطنا.. شو عملنا شو سوينا.. بعمل حالي مش سمعانن.. بس لازم قلك.. نحنا تركنا.. نحنا تركنا...".

يذكر أن أغنية "أنا معك"، تأتي ضمن ثلاث أغاني طرحها ناصيف زيتون من الألبوم الجديد، حيث أصدر مؤخرًا أغنية "تكه، و كل يوم بحبك".

شاهد فيديو كليب أنا معك من هنا...

