تكريم المطرب أدهم سليمان كأفضل مطرب صاعد فى "ميما ميوزك أوورد " 2019

حصل المطرب أدهم سليمان على جائزة أفضل مطرب صاعد بمهرجان "ميما ميوزك أوورد 2019 "، و الذى أقيم مساء أمس بأحد فنادق مصر الجديدة والذى حضره عدد كبير من نجوم الفن. فنادق مصر الجديدة والذى حضره عدد كبير من نجوم الفن. يذكر أن المطرب أدهم سليمان قدم مجموعة من الأغانى منها " يا سمرا ، إسمى ، أنا التايه ، المقام ، صورة معكوسة ، يا سيدى ، كل ما فى القلب " و غيرهم . مجموعة من الأغانى منها " يا سمرا ، إسمى ، أنا التايه ، المقام ، صورة معكوسة ، يا سيدى ، كل ما فى القلب " و غيرهم .

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