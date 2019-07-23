أعلنت سوريا اليوم الثلاثاء جوائز الدولة التقديرية لعام 2019 والتي فاز بها في مجال الفنون المطرب جورج وسوف.
ويملك وسوف المولود في بلدة كفرون بغرب سوريا عام 1961 رصيدا ضخما من الأغاني التي قدمها على مدى أكثر من أربعة عقودبعدما بدأ مشواره الفني مبكرا.
وفاز بالجائزة في مجال الأدب الشاعر صابر فلحوط بينما فازت بها في مجال النقد والدراسات والترجمة وزيرة الثقافة السابقة وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق لبانة مشوح.
ويحصل كل فائز من الثلاثة على مليون ليرة سورية (نحو ألفي دولار) وميدالية ذهبية.
وقالت وزارة الثقافة السورية في بيان إنها ستحدد في وقت لاحق موعد إقامة حفل تسليم الجوائز والاحتفاء بالفائزين.
واستحدثت سوريا في 2012 جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية لتمنحهما للمبدعين والمفكرين والفنانين الذين لا يزالون على قيد الحياة "تقديرا لهم على عطائهم".
كانت هذه تفاصيل خبر جورج و سوف يفوز بجائزة الدولة التقديرية فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.