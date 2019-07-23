رواد تويتر عن برومو فيلم ولاد رزق: لا نستطيع الانتظار

لقى البرومو الرسمي لفيلم "ولاد رزق2"، اعجاب من المتابعين، والذي من المقرر أن يتم عرضه خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.
ويذكر أن فيلم "ولاد رزق 2 " بطولة كل من:"أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوى، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهينى، إخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
وفور انتشار البرومو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر"، انهالت التعليقات المرحبة بفيلم، حيث قالت أحدى المحبين أنها متشوقة لمشاهدة الفيلم ولا تستطيع الانتظار.
وقالت أخرى بعد نشر صورة لفريق العمل "عودة أسود الأرض، جاهزين للاحتفال"، مع كتابة الهاشتاج الخاص بالفيلم "#اولاد_رزق2".
رزق 2 وشكلنا داخلين على صيف عظيم في تاريخ السينما المصرية"، وأثنى أخر على فيلم وقال "أحنا ولاد رزق".
وقالت معجبة أخرى بالفيلم "الفيل الأرزق 2 والكنز 2 واولاد
وأخيرًا طالبت أية أحمد من القائمين على الفيلم بتقليل الإحياءات والألفاظ والتي كانت سمة الجزء الأول وجاءت في تغريدتها "اتمنى اتمنى ان الجزء التانى دة يكون خالى من الايحاءات و الالفاظ إللى كنتوا مالين بيها الجزء الأول".
وقالت صبا أردنية الجنسية "ما احلى ها الخبر #اولاد_رزق2 بتوفيق حبيت حبيت حبيت ".
وحاز الجزء الأول على إعجاب الجماهير وحقق إيردات كبيرة والذي طرح في دور العرض السينما بـ 2015.
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