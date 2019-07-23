بالفيديو.. لحظة تشييع جثمان الإعلامية الراحلة "صابرين بورشيد"

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو قصير من جنازة الفنانة والإعلامية البحرينية الراحلة صابرين بورشيد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وطلبت مي العيدان من متابعيها الدعاء للراحلة، فقالت: "

جنازة الإعلامية صابرين بورشيد و شيع جثمانها الى مثواها الأخير.. اللهم ارحم من كان بيننا و لم يعد بيننا و بينه إلا الدعاء.. دعواتكم".

شاهد جنازة الإعلامية صابرين بورشيد من هنا...

يذكر أن صابرين بورشيد رحلت عن عالمنا، صباح يوم الأحد الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، وكانت قد أصيبت بثلاثة أورام في المخ، وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج، ولكن في الفترة الأخيرة تدهورت حالتها الصحية، حتى توفت بعد أشهر من رحلة العلاج.