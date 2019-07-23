بالصور..عبد الباسط أبو قندة: "ما قدم لا يمثل واحدا من ألف من تراث الفن الليبي"

قال الفنان الليبي عبد الباسط أبو قندة إن الفن الليبي قدم ما لا يمثل إلا واحدا من ألف من التراث الليبي الفني، قائلاً: "الفن الليبي والفنان الليبي ظلموا، و لا ألوم على حكومة أو غيره، ولكن هناك من لم يدعم الفن، و لم يحافظ على تلك الثقافة".

وأضاف أبو قندة خلال تواجده اليوم في ندوة أقامتها بوابة الوفد الإلكترونية تزامنا مع الذكرى المائة لتأسيس حزب "الوفد": "لم تحظ ليبيا من الفن التشكيلي و الفن التمثيلي، والفن المسرحي، والفن الكتابى والقصة،

و السبب في ذلك الحكومة التي اهتمت بالإعلام و لم تهتم بالفن و الثقافة، كما لم يلعب رجال الأعمال الدور الكافي لنجاح الثقافة و الفن، و السبب أنهم ينظروا للفن كأنه سلعة، عكس الفن المصري، حيث اهتمت الجمهورية المصرية، بالفن و الثقافة، كما لاقت الدعم الكافي في جميع الفنون".

وأوضح: "أنا أعترف أن الشعب الليبي شعب بدوي، يتمتع بالشعر الشعبي الليبي، و عندما شاركت في

Advertisements

طاش ما طاش، حققت نجاحا باهرا لكنه في ليبيا فقط، لم ينتشر عكس باقية الأعمال العربية".

يذكر أن الفنان عبد الباسط أبو قندة بدأ حياته الفنية من النشاط المدرسي بمدرسة الخليل الابتدائية ثم انضم لفرقة أطفال الضواحي التي تكونت بنادي الضواحي بمنطقة الفرناج و التي تم تبنيها من قبل جامعة طرابلس و التي قدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية إلى أن قدم مع المخرج عبدالله الزروق مسلسل بعنوان "حكايات"، ومن ثم انضم إلى مجموعة أطفال الإذاعة المرئية صحبة الإاعلامية الفاضلة فكرية آدم ثم قدم عملين للأطفال هم: "عمي الطبيب"، "أكبر بس"، كما قدم أكثر من 32 عملا مسرحيا وذلك خلال مسيرته الفنية.