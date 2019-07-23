تكريم مصطفى خاطر بمهرجان همسة الدولي للاداب والفنون

كتبت / بسمة حكيم

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنان " مصطفى خاطر " وجائزة افضل ممثل عن دوره بــ مسلسل " طلقة حظ " ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة .

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان و التي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنانة القديرة مادلين طبر الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج عادل عوض رئيس لجنة التحكيم وكلا من الناقد سيد ابراهيم سلام، والإعلامي سمير فقيه،و الأستاذة ميرفت عمر ، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير " محمود ياسين " و سيقام المهرجان يوم 4 من شهر سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.