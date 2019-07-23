شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد عبدالغنى لـ ريهام سعيد: ربنا يقومك بالسلامة والموت مش لعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم أحمد سعيد عبد الغنى من الصورة المتداولة على صفحات السوشيال ميديا، والتى ظهر من خلالها وهو يحمل نعش الإعلامية ريهام سعيد عقب خبر وفاتها، والتى قام بفركتها متداولو الصور على فيس بوك وإنستجرام.

ريهام سعيد كتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" قائلة: "هى وصلت للدرجة دى.. طب معلش.. حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغنى شايل النعش بتاعى.. هم يضحك وهم يبكى".

وقال أحمد سعيد عبد الغنى لـ"الخليج 365" إنه فى الغردقة حاليا مع عائلته وأطفاله يستمع بإجازة الصيف، مضيفا أنه ضحك عندما شاهد الصورة التى يحمل فيها نعش ريهام سعيد المفبركة، على حد وصفه، مشيرا إلى أن هذه الصورة مفبركة، حيث إن هذه الصورة وقتما كان يحمل "نعش" والده النجم الكبير الراحل سعيد عبد الغنى، والذى توفاه الله شهر يناير الماضى.

وتمنى عبد الغنى السلامة للإعلامية ريهام سعيد، حيث يكنّ لها كل الاحترام والتقدير، ويتمنى أن تقوم لجمهورها وأعمال الخير فى أقرب وقت، وطلب من الناس عدم تداول أخبار مفبركة عن فى الموت بشكل سخيف، فهذا قدر وعمر من الله عز وجل.