شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير يرفض زواج طارق صبرى من سارة سلامة فى "كتف قانونى" والان مع تفاصيل الخبر
ويجسد "بدير" شخصية جد الممثل الشاب طارق صبرى من طبقة ثرية، ويرفض زواجه من فتاة فقيرة تدعى "قشطة" وتجسدها سارة سلامة، بالإضافة إلى أنه يتصف بالبخل والحرص الشديد.
"كتف قانونى" بطولة طارق صبرى، سارة سلامة، مدحت تيخا، أحمد بدير، محمد نجاتى، أحمد سلامة، رنا سماحة، عبد الله مشرف، محمد الصاوى، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر.
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