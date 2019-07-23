شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يكرم أولاد وأحفاد نجوم فيلم "سكر هانم" فى "سينما مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج خالد جلال أولاد وأحفاد نجوم الفيلم السينمائي الشهير "سكر هانم " وذلك عقب عرض مسرحيته "سينما مصر"، حيث اعتاد يوميا على تكريم نجوم السينما المصرية سواء من الأحياء أو من الراحلين .

حضر العرض ميريت عمر الحريري وسمية عبد المنعم إبراهيم وإيمان محمد شوقي وعمر الشناوي حفيد كمال الشناوي الذين جمع آباءهم فيلم " سكر هانم "، الذى يتناول العرض مشهدا من مشاهده، كما تم تكريم آية الابنودي ابنة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي كما كرم الموسيقار الكبير راجح داوود وحضر العرض عدد من الصحفيين والفنانين منهم الفنانة فلك نور والفنانة اميرة العايدي.

يذكر أن مسرحية " سينما مصر" هي عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل " بمركز الإبداع الفني والتي يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصر السينمائي عبر مشاهد مختلفة من روائع الافلام المصرية لكبار النجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الاداء.

عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور.



تكريم سكر هانم

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سيلفي مع نجوم العرض والضيوف



ميريت عمر الحريري وسمية عبد المنعم ابراهيم وعمر الشناوي وايمان محمد شوقي



خالد جلال مع اولاد الفنانين