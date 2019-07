شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلي سكوت ودامون وبن أفليك فريق عمل فيلم The Last Duel مع نيكول هولوفسنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المخرج العالمي ريدلي سكوت عقد إخراج فيلم جديد حمل اس The Last Duel ، وذلك مع نجمين من أهم وأشهر نجوم هوليوود وهما مات دامون وبن أفليك.

وحسب موقع "فرايتي" أن مات دامون وبن أفليك شاركا في كتابة السيناريو مع نيكول هولوفسنر، كما يشارك في إنتاج العمل كل من سكوت ودامون وأفليك .

يذكر أنه أخرج عددًا هائلاً من الأعمال الفنية المميزة ومن أبرزها : " Black Hawk Down " و " A Good Year " و " American Gangster " و " The Counsellor " و " All the Money in the World " ، و غيرهم .