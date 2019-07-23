شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلي سكوت ودامون وبن أفليك فريق عمل فيلم The Last Duel مع نيكول هولوفسنر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المخرج العالمي ريدلي سكوت عقد إخراج فيلم جديد حمل اس The Last Duel ، وذلك مع نجمين من أهم وأشهر نجوم هوليوود وهما مات دامون وبن أفليك.
وحسب موقع "فرايتي" أن مات دامون وبن أفليك شاركا في كتابة السيناريو مع نيكول هولوفسنر، كما يشارك في إنتاج العمل كل من سكوت ودامون وأفليك .
يذكر أنه أخرج عددًا هائلاً من الأعمال الفنية المميزة ومن أبرزها : " Black Hawk Down " و " A Good Year " و " American Gangster " و " The Counsellor " و " All the Money in the World " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر ريدلي سكوت ودامون وبن أفليك فريق عمل فيلم The Last Duel مع نيكول هولوفسنر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.